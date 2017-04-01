MLB》葉君璋：之前就得知郭泓志會離開教士

郭泓志春訓投出佳績，不料今日卻選擇自請離隊。（資料照，取自宋文華臉書粉絲團）

〔記者徐正揚／桃園報導〕富邦悍將總教練葉君璋表示，之前就得知郭泓志決定離開教士，至於是否進行網羅，還要再與他進行連繫，看他本人有無意願。

葉君璋指出，就他在今天以前所知，離開教士是郭泓志自己的決定，他不希望看到一個好球員就此退休，會再與郭泓志聯繫，了解郭泓志實際的想法，至於能否加盟富邦，一切要等郭泓志4月返台再說。

葉君璋認為，郭泓志若加入富邦，一定可以幫到牛棚，只是還沒決定是要退休還是繼續打球，「之前他在大聯盟熱身賽那2場，我是稍微有看，整體來說覺得還不錯，接下來就要看他的個人意願。」他說。

富邦悍將總教練葉君璋談郭泓志。（記者陳志曲攝）

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