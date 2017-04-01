高爾夫》背傷趕不上名人賽 伍茲連3年缺席

伍茲確定不打名人賽，連續3年缺席。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕「老虎」伍茲背傷復健進度不夠快，今天他宣布放棄參加今年的美國名人賽，只出席下週二的冠軍晚宴。

伍茲今天在他的網站上說：「不幸地我不會參加今年名人賽的競技，我已盡一切努力試著參賽，但我的背傷復健進度，還沒達到讓我可以參加這場比賽的程度。」

伍茲也說：「我並沒有復出的時間表，但我會持續勤奮努力讓自己復原，儘快回到比賽裡。」

去年四大賽伍茲全數缺席，2015年4場大賽有3場被淘汰，過去13場大賽他只有兩次打到週日，2013年的英國公開賽之後，就不曾在大賽中打進前10名。至於上次贏得大賽已是2008年的美國公開賽，已是9年前的事了。

雖然不參加名人賽，伍茲仍表示，他會出席週二晚上，名人賽傳統的冠軍晚宴，跟老朋友敘舊。