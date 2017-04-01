MLB》郭泓志突宣布離隊 有意回台退休？

郭泓志宣布從教士離隊，是否會回台延續棒球生涯備受關注。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓2戰大放異彩，「不死鳥」郭泓志卻選在愚人節透過經紀公司宣布自請離隊的決定，也讓球迷大感驚訝，小小郭的下一步怎麼走，還得待他4月中旬返台才知道，稍早富邦悍將總教練葉君璋即透露，郭泓志有考慮退休的念頭，他是否會選擇在中職高掛球鞋，也是球迷關注的焦點。

郭泓志先前接受本報專訪就曾表示，如果去年在統一獅登板，就會選擇退休，雖然當時郭泓志還不確定下一隊在哪，但他抱持著還想投的想法，年初赴美自主訓練，也在2月獲得一紙小聯盟約，只是在經歷2場春訓驚奇後，今天他選擇離開球隊，預計4月中旬回台。

在郭泓志與統一獅終止合約後，富邦悍將就有意爭取郭泓志，當時葉君璋即表示，有一直透過經紀公司保持聯繫，了解郭泓志的意願，也祝福郭泓志有更好的發展。在得知小小郭離隊後，葉總表示，選手的想法最重要，會等郭泓志回來後繼續談，就算不希望他退休，「也要他自己不希望才有用。」