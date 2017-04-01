中職》兄弟確定新洋投為羅曼 下週二抵台

羅曼上季效力Lamigo桃猿。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕日前中信兄弟洋投艾迪頓被韓職樂天巨人挖角，今天兄弟領隊楊培宏表示，新洋投確定找去年效力Lamigo桃猿的羅曼，原本預定下週一（4月3日）抵台，因班機延誤，改在下週二（4月4日）報到。

目前中信兄弟有肯恩和伍鐸等兩名洋投，羅曼去年在桃猿隊擔任先發投手，來到兄弟以後預計也是擔任先發。

另外，教士隊投手郭泓志，經過與家人、球隊審慎討論過後，今天做出離開球隊的決定，楊培宏表示，之前沒有和郭泓志的經紀人接觸，所以目前還要了解他的身體狀況，再評估要不要網羅。