中職》到此為止！葉總不再回應「蝦全事件」
2017/04/01 16:32
〔記者徐正揚／桃園報導〕針對林哲瑄的臉書貼文引發的風波，富邦悍將總教練葉君璋表示，他與林哲瑄都不會再做任何回應，一切到此為止，焦點應該回到球場；被影射的林益全也婉拒受訪，稍晚將在個人臉書由經紀人發表聲明。
針對「蝦全事件」，富邦悍將總教練葉君璋不再回應。（記者陳志曲攝）
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