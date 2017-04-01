中職》到此為止！葉總不再回應「蝦全事件」

〔記者徐正揚／桃園報導〕針對林哲瑄的臉書貼文引發的風波，富邦悍將總教練葉君璋表示，他與林哲瑄都不會再做任何回應，一切到此為止，焦點應該回到球場；被影射的林益全也婉拒受訪，稍晚將在個人臉書由經紀人發表聲明。

針對「蝦全事件」，富邦悍將總教練葉君璋不再回應。（記者陳志曲攝）