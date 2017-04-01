中職》林智勝身體不適 今天高掛免戰牌
2017/04/01 16:42
林智勝。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕今天中信兄弟對統一獅之戰，兄弟打現做了大幅度更動，由於主砲「大師兄」林智勝因感冒身體不適，今天到球場後確定無法繼續比賽，稍早已離開球場返家休息，先發二壘手由陳江和擔任。
林智勝表示，今天早上起床發現身體有點不舒服，全身無力，剛剛去看醫生，雖然量體溫不到37度，沒有發燒，但感覺不太舒服，沒辦法比賽。
另外，「花花」張正偉日前罹患重感冒，今天到球場同樣感到身體不適無法比賽，也和林智勝一樣，提早離開球場返家休息，今天對統一之戰兩人都不會下場。
張正偉。（資料照，記者林正堃攝）
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