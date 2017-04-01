中職》老婆叮嚀勿撲接 TAKE：這是我的工作！

潘武雄。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕最近「撲接話題」正夯！統一獅外野手「TAKE」潘武雄，2010年因撲接飛球造成左肩關節唇前、後破損動刀，自評這是個人職業生涯最傷的一刀，多次拚命三郎的飛撲美技，贏得球迷和對手的尊重，卻也換來滿身傷，潘武雄說，「現在的我還是會撲（接），不撲不會進步，永遠停留在那裡。」

雖然左肩曾動過刀，不過潘武雄表示，很多人都叫他不要再撲接，這樣會導致受傷，但場上狀況一來，專注加上腎上腺素上升，身體自然反應就會撲下去，完全是反射動作，「我也不知道自己為什麼會這樣子。」

潘武雄認為，他清楚了解撲接容易受傷，但長久下來，他已經知道撲接要怎麼樣去「閃」那個傷，所以問題不大，也知道如何處理自己的傷勢。

潘武雄透露，老婆常會叫他不要再撲接了，每次聽到另一半這樣講，他都會有些不愉快，潘武雄說，「我都會跟老婆說，這是我的工作。」下一次在場上遇到飛球狀況，潘武雄表示必要時刻他還是會撲接。

潘武雄曾因撲接受傷。（資料照，記者黃志源攝）