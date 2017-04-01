中職》「嘟福」何時上一軍？蔗總說分明
2017/04/01 17:14
潘威倫（左）、陽建福（右）。（資料照）
〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅兩名老將投手「嘟嘟」潘威倫和「阿福」陽建福，開季都在二軍調整，球迷很關係「嘟福」何時會上一軍獻技，統一代總教練「蔗總」黃甘霖說，下禮拜還不會將潘威倫和陽建福拉上一軍，之後兩人應該會一起上來。
蔗總表示，潘威倫在經典賽的角色是中繼投手，回到球隊先讓他在二軍以先發來調整，畢竟先發和後援訓練方式還是有所不同，之後預計讓潘威倫在二軍比賽再投1場，看他調整狀況如何。
至於陽建福，蔗總說，陽建福在3月初對韓職二軍球隊上場投球，不小心拉傷腹部，最近開始進牛棚練投，球速還不錯，他強調，「我知道大家都很期待嘟嘟和阿福上來，但還是需要時間讓兩人調整。」
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