中職》廣告反應太熱烈 洪總憂轉型搞笑咖
2017/04/01 17:24
Lamigo總教練洪一中在廣告裡的表現突出。（取自影片）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿與ŠKODA汽車合作，只要猿隊球員擊出全壘打，打中設在左外野的汽車，並且猿隊贏球，就能抽汽車送給球迷，總教練洪一中與球員日前拍攝廣告，因為剪輯效果引發熱烈討論，洪總開始擔心自己變成搞笑咖。
洪總指出，當天拍攝時有兩個片段，第一個是因為工作人員不會用台語講「會凹一個洞啊」，所以由他負責說出，第二個是「鄉長你是要跟我對幹逆」，工作人員特地向他強調，那個「逆」字非常重要。
洪總表示，因為拍攝時的氣氛很輕鬆，以為上鏡的人都免不了要搞笑一下，結果影片出來，他才赫然發現，所有人都很正經，惟獨他的兩個鏡頭都在搞笑。
「聽說那個廣告有很多人點閱，反應好像還不錯，我只是有點擔心，大家會不會覺得我是搞笑綜藝咖。」他苦笑說。
Lamigo總教練洪一中。（記者陳志曲攝）
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