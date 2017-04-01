中職》今年砲聲隆隆 蔗總認為打者進步很多

統一獅代總教練黃甘霖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年球季中職打了7場比賽，總計出現21轟，場均3轟，比去年場均2.51轟還多，砲火依然猛烈，聯盟平均打擊率0.261、上壘率0.320、長打率0.460，則不如去年的打擊率0.308、上壘率0.375、長打率0.476，今年中職比賽用球「華櫻990」到底還彈不彈？引發球迷熱烈討論。

統一代總教練「蔗總」黃甘霖說，他不認為比賽用球有什麼問題，關鍵在於台灣打者進步許多，以前看到球速超過150公里的投手，打者會覺得怕怕的，現在則感覺「還好啊！」，速球看多就習慣了。

蔗總認為，今年經典賽就可以看到國內打者的進步，他說，「以前國際賽對上強隊，我們可能一場拿個2、3分，投手失4分以上就沒機會贏了，經典賽我們一場可以打個好幾分都不是問題。」