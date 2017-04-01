中職》茶壺風暴看熱鬧？林哲瑄粉絲團爆增

富邦悍將外野手林哲瑄。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕悍將、兄弟前晚比賽結束後，林哲瑄於臉書貼文影射林益全守備不積極，球隊間的茶壺風暴在球迷之間引起廣大話題，林哲瑄的臉書粉絲團「Lin's family-林哲瑄」也從3月30日事件爆發當晚起直線上升，相較上周已成長24.8%。

「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」林哲瑄在前日賽後貼文，文內還有多名職棒球員回應，「神串」和原文都有熱烈迴響，也讓林哲瑄粉絲團在當晚按讚人數上升，到31日事件發燒後更達到最高點，相較前一周成長幅度高達24.8%，新的按讚人數達到7,700之多；而事件「苦主」林益全粉絲團人數也有成長，相較於前一周成長0.6%，多了238人按讚。「雙林」粉絲團均在3萬8上下，不分軒輊。

林益全粉絲團成長。（取自臉書）

林哲瑄粉絲團成長。（取自臉書）