NBA》這樣也行？柯瑞超狂背後傳球嗨翻球迷 （影音）

This is just ridiculous pic.twitter.com/1amJKCUWXj — NBA on ESPN （@ESPNNBA） 2017年4月1日

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以107：98在自家主場擊敗火箭，其中柯瑞（Stephen Curry）在第3節的一次精彩背後傳球，令球迷大呼不可思議。

今天勇士上半場遭火箭壓著打，直到比賽後半才吹起反攻號角，第3節湯普森（Klay Thompson）外線出手沒進，柯瑞衝到籃下爭搶籃板球，在3名對手的包夾下，柯瑞踉蹌後把球從背後拋出，穩穩丟到隊友李文斯頓（Shaun Livingston）手上，精彩的表現也讓甲骨文球場陷入瘋狂。

柯瑞此役攻下24分7籃板5助攻，勇士今擊敗火箭後也收下10連勝。

柯瑞。（資料照，美聯社）