中職》撲就對了！林智平、林威廷首局演撲接美技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日前富邦悍將球員林哲瑄因為在臉書上發文，意外引發球員防守到底要不要全力撲球的話題，而今天悍將與Lamigo桃猿一戰，首局防守球員都盡力撲球，引起網友討論。

1局上半，悍將攻勢展開，胡金龍、林哲瑄安打攻占上壘，林益全高飛犧牲打，幫助悍將先馳得點。接著林威廷擊出一壘後方飛球，桃猿陳俊秀撲接未成功，悍將再下一城，陳凱倫則敲出安打攻下2分，悍將取得4：0領先。

隨後林琨笙敲出2壘方向滾地球，桃猿二壘手林智平奮力撲接後，傳球給隊友，順利抓到跑者。

1局下半，3壘有人的情況下，林泓育敲出右外野方向滾地球，悍將2壘手林威廷飛身撲壘，可是未能攔下形成安打，也送回壘上跑者。

林威廷撲球：