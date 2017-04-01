中職》一壘手猛撲落空 陳俊秀開轟回擊（影音）

陳俊秀敲出2分砲追平。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將茶壺風暴持續延燒，野手「撲不撲」的話題持續延燒，今天悍將作客Lamigo桃猿，桃猿隊一壘手陳俊秀因為一次撲接不成，讓對手攻下1分，他在下個半局開轟回擊，2隊目前戰成平手。

1局上半2出局一二壘有人，林威廷敲出一壘手後方飛球，陳俊秀雖然撲倒在地，但球沒能如願接進手套，讓富邦悍將再添得1分，首局悍將攻下4分大局，不過陳俊秀在1局下半落後時敲出左外野2分砲，這支全壘打也幫助球隊追成4：4平手。

陳俊秀撲接未成，讓林威廷敲出1分打點的安打。（取自ELEVEN SPORTS直播）

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