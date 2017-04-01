NBA》想和魏少重修舊好 杜蘭特：媒體阻礙我們

杜蘭特（左）坦言想和魏斯布魯克（右）再當朋友，但媒體的過度關心卻成兩人最大阻礙。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕本季從雷霆轉戰勇士的球星杜蘭特（Kevin Durant），與前隊友「魏少」魏斯布魯克之間的互動，一向為媒體和球迷津津樂道，日前他接受著名體育評論員西蒙斯（Bill Simmons）訪問談到兩人之間的關係，杜蘭特大嘆，雖然很想和魏少破冰，但媒體的過度關心，卻是彼此間的最大阻礙。

即使不合傳言甚囂塵上，杜蘭特和魏斯布魯克在明星賽合力演出空中接力灌籃，大破冰戲碼一度成為熱門話題，但只要勇士和雷霆對戰，兩人有無交談、肢體接觸依然會被放大檢視，杜蘭特受訪時坦言，和魏少的感情的確大不如前，「我們相處了好一段時間，我想我了解他，後續發生的事和所有的東西，我不認為他有什麼問題，但如果你們日復一日問我關於他的事，我也會覺得很煩。」

杜蘭特表示，很多次遇上魏少的時候，都有些話想和對方聊聊，「我想問問Russell，就像平常人一般閒話家常『你的家人最近還好嗎？你過得怎麼樣？』但我們周遭有那麼多相機、攝影機在捕捉，『哦？他們在說什麼？他們沒有看對方，甚至連招呼都不打』好像連台詞都幫我們想好了。」

對於媒體的過度關心，杜蘭特說，「這滿讓人尷尬的，大家都在看、都在討論，把它視為八卦，甚至連籃球、連比賽都變得不重要。」勇士和雷霆結束所有例行賽的交手，除非兩隊在季後賽碰頭，才可能再見杜、魏重逢。