羽球》印度超級賽 台灣一哥周天成搶下冠軍戰門票
2017/04/01 19:10
周天成（資料照，歐新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕印度羽球超級系列賽，台將僅剩男單一哥周天成在4強孤軍奮戰，他今晚再度直落二擊敗世界排名第26的丹麥安童森，順利搶下冠軍賽門票，明天繼續力拚個人生涯在此站的最佳戰績。
世界排名第9的周天成，先前僅與安童森交手1次，就是在上月德國公開賽16強，小天花費70分鐘鏖戰3局，最後以22：20險勝。
這次再度對壘，周天成首局還是打得辛苦，開賽就陷入2：5落後，之後雖回神反超，仍2度與對手互換優勢，最終才以21：17開胡。不過小天次局站穩陣腳，在1：1後就壓著安童森打，最終就以21：14保住勝果。
周天成的爭王對象，將是丹麥亞薩爾森（Viktor Axelsen）。
（歐新社）
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