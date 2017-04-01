SBL》盼選帥跟上世界潮流 邱大宗日後願掌男籃兵符

達欣總教練邱大宗。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕達欣拿下隊史SBL第二冠後，總教練邱大宗證實完成階段性任務，將在5月底前轉赴薪水更優渥的中國NBL聯賽執教存老本，這也代表台灣男籃主帥一職陷入難產，不過邱大宗表示，如果選帥方向能朝世界潮流發展，他日後樂於效力。

邱大宗透露，他一直以來都希望有機會能執教國家隊，只是台灣男籃近年來皆由SBL冠軍球隊的教頭掌兵符，他對於這個潛規則並不認同，因為幾乎全世界都已開始有計劃性的選帥，看得是工作資歷和帶兵能力，而不是限縮在單一聯賽。

邱大宗表示，國家隊教練該專職化，選才更應慎重、長期考核，此外，外來的和尚也不一定比較會念經，重點是能理解台灣的籃球環境。

邱總打趣說：「如果我沒打下冠軍，現在就沒這些事情了。」他表示，本來就規劃達欣封王後要去對岸聯賽帶兵，這次狀況只是凸顯國家隊在選帥時的困境，他希望選帥能跟上世界潮流，強調願為故鄉盡一份心力的他也說：「我是台灣人，當然會兩肋插刀。」