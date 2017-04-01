SBL》盼選帥跟上世界潮流 邱大宗日後願掌男籃兵符
2017/04/01 19:40
達欣總教練邱大宗。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕達欣拿下隊史SBL第二冠後，總教練邱大宗證實完成階段性任務，將在5月底前轉赴薪水更優渥的中國NBL聯賽執教存老本，這也代表台灣男籃主帥一職陷入難產，不過邱大宗表示，如果選帥方向能朝世界潮流發展，他日後樂於效力。
邱大宗透露，他一直以來都希望有機會能執教國家隊，只是台灣男籃近年來皆由SBL冠軍球隊的教頭掌兵符，他對於這個潛規則並不認同，因為幾乎全世界都已開始有計劃性的選帥，看得是工作資歷和帶兵能力，而不是限縮在單一聯賽。
邱大宗表示，國家隊教練該專職化，選才更應慎重、長期考核，此外，外來的和尚也不一定比較會念經，重點是能理解台灣的籃球環境。
邱總打趣說：「如果我沒打下冠軍，現在就沒這些事情了。」他表示，本來就規劃達欣封王後要去對岸聯賽帶兵，這次狀況只是凸顯國家隊在選帥時的困境，他希望選帥能跟上世界潮流，強調願為故鄉盡一份心力的他也說：「我是台灣人，當然會兩肋插刀。」
相關新聞
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 邱大宗「錢」進CBA 范耿祥可望掌兵符
- 中國頻招手 留住3功臣有難度
- SBL》達欣封王慶功宴 球團要發高額獎金、帶球員玩夏威夷
- SBL》冠軍獎盃太有藝術感 球迷笑：密集恐懼症
推薦新聞
-
日職》老將阿部再見3分砲 巨人對中日2連勝2017/04/01 20:39
-
中職》一壘手猛撲落空 陳俊秀開轟回擊（影音）2017/04/01 18:19
-
NBA》這樣也行？柯瑞超狂背後傳球嗨翻球迷 （影音）2017/04/01 17:59
-
中職》今年砲聲隆隆 蔗總認為打者進步很多2017/04/01 17:38
-
中職》廣告反應太熱烈 洪總憂轉型搞笑咖2017/04/01 17:24