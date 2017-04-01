中職》不受臉書風波影響 林哲瑄猛打賞但悍將仍吞三連敗
2017/04/01 20:13
林哲瑄。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天迎戰Lamigo桃猿，而先前在臉書上發文意外引發風波的林哲瑄，今天不受相關紛擾影響，繳出猛打賞的成績，而另一名當事人林益全則繳出2支1，不過悍將今天受到守備失誤影響，加上打線未能串連，最後仍以5：9不敵桃猿，吞下3連敗。
首局悍將靠著接連安打吞下4分大局，1局下半，陳俊秀轟出1發兩分砲反擊，兩隊戰成平手。雖然富邦今天敲出10支安打，但攻勢都未能有效串連，除了首局的4分攻勢外，他們僅在4局上靠著李宗賢、林哲瑄安打再多拿1分。
5局下半，林承飛的2壘安打再度帶動桃猿攻勢，加上悍將2壘手林威廷單局兩次失誤也為球隊帶來危機，先是詹智堯敲出1分打點安打，隨後林智平補上一支清壘安，桃猿一口氣吞3分大局奠定勝基，終場也以9：5獲勝。
林哲瑄此役繳出5支3、1打點，跑回1分，林益全則是2支1，並以高飛犧牲打打回全隊第1分，還獲得1次保送。
陳俊秀。（記者陳志曲攝）
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