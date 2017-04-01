中職》想為「家」拚總冠軍 林益全：不足之處請告訴我
2017/04/01 20:21
林益全針對事件發表聲明。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕在林哲瑄臉書貼文風波被影射的林益全，今天賽後由經紀人在臉書上發文，強調自己還有很多要努力的地方，也許還是有很多不足，沒發現的地方請告訴他，他會盡全力做到最好。全文如下：
親愛的球迷們，大家好，我是益全。
關於這幾天的事件，我有一些話想說。
打職棒至今進入了第九個年頭，從興農、義大，再到現在的富邦，每年我的目標都一樣，就是打到球季的最後一天，把冠軍盃捧回家，然後期待著每個新的球季，能再無限複製這樣的感動，特別是今年富邦球團給了我們一個「家」的感覺之後，想要再拚一座總冠軍的感覺更是強烈。
我們在同一支球隊，有著同樣的目標，我相信在去年的總冠軍之後，我們會一起攜手再變得更好，我們會一起贏，一起輸，一起打好每一場比賽。
我知道自己還有很多要努力的地方，所以一直想辦法讓自己再更好，也許還是有很多不足，而我卻沒發現的地方，那麼，請告訴我，我會盡全力做到最好。
球季才剛開始，請繼續地為所有悍將們加油。
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