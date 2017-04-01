中職》失誤輸球不礙事 葉總：球隊氣氛好

黃亦志。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕富邦悍將今天與Lamigo桃猿的雙重賽只順利打完晚場，因為林威廷5局下發生2次失誤導致戰局被翻轉，以5：9吞下客場3連敗，領隊蔡承儒在林哲瑄臉書貼文風波後親自坐鎮，到場觀戰的連勝紀錄卻劃下句點。

兩隊一開賽就發動猛攻，打完1局以4：4平手，富邦4局上以5：4拿回領先，但猿隊於5局下反撲，趁林威廷單局2次失誤搶下3分，以7：5首次超前，第6、7局再各添1分。

富邦總教練葉君璋表示，最近野手、投手相繼受傷，狀況是比較多，黃亦志除了第1局掉4分，基本上都還好，第5局2次失誤確實有影響，最近3場的狀況其實很像，投、守都還要再加油。

至於球隊氣氛，葉總覺得「還不錯啊，沒什麼新鮮事！」。

此役觀眾10591人，是繼開幕戰12500人後，本季第2場票房破萬。

林益全。（記者陳志曲攝）