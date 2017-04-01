中職》開轟不是偶然 陳俊秀賽前有研究黃亦志

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳俊秀今天單場2長打2打點2得分，還演出盜三壘，是Lamigo桃猿以9：5逆轉勝富邦悍將的關鍵之一，他表示，今年特地讓自己提早到場，賽前有研究黃亦志的球路。

陳俊秀1局下轟出2分彈，帶動猿隊以4：4追平比數，他表示，黃亦志在開幕戰投得很好，賽前特地研究黃奕志的球路與球速，全壘打是抓失投直球，自己的狀況也不錯。

陳俊秀去年一度陷入低潮，還因為受傷短暫缺席，今年作息稍微改變，賽前提早到場，除了放鬆心情，並做一些伸展，提早進入備戰狀態，睡眠時間也因為工時拉長變得固定。

陳俊秀轟出2分砲追平。（記者陳志曲攝）