中職》開轟不是偶然 陳俊秀賽前有研究黃亦志
2017/04/01 21:13
〔記者徐正揚／桃園報導〕陳俊秀今天單場2長打2打點2得分，還演出盜三壘，是Lamigo桃猿以9：5逆轉勝富邦悍將的關鍵之一，他表示，今年特地讓自己提早到場，賽前有研究黃亦志的球路。
陳俊秀1局下轟出2分彈，帶動猿隊以4：4追平比數，他表示，黃亦志在開幕戰投得很好，賽前特地研究黃奕志的球路與球速，全壘打是抓失投直球，自己的狀況也不錯。
陳俊秀去年一度陷入低潮，還因為受傷短暫缺席，今年作息稍微改變，賽前提早到場，除了放鬆心情，並做一些伸展，提早進入備戰狀態，睡眠時間也因為工時拉長變得固定。
陳俊秀轟出2分砲追平。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》失誤輸球不礙事 葉總：球隊氣氛好
- 中職》想為「家」拚總冠軍 林益全：不足之處請告訴我
- 中職》不受臉書風波影響 林哲瑄猛打賞但悍將仍吞三連敗
- 中職》撲就對了！林智平、林威廷首局演撲接美技（影音）
- 中職》一壘手猛撲落空 陳俊秀開轟回擊（影音）
推薦新聞
-
籃球》「野獸」林志傑回饋家鄉！ 基隆擔任訓練營客座教練2017/04/01 21:39
-
中職》開轟不是偶然 陳俊秀賽前有研究黃亦志2017/04/01 21:13
-
中職》失誤輸球不礙事 葉總：球隊氣氛好2017/04/01 20:30
-
中職》一壘手猛撲落空 陳俊秀開轟回擊（影音）2017/04/01 18:19
-
中職》茶壺風暴看熱鬧？林哲瑄粉絲團爆增2017/04/01 18:02