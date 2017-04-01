籃球》「野獸」林志傑回饋家鄉！ 基隆擔任訓練營客座教練

林志傑（EMPOWER提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕EMPOWER引爆運動訓練今（1日）與明天前進北海岸，在基隆市立體育館舉行，其中「野獸」林志傑將與NIKE CAMP教練李成碩、明道大學總教練沈欣漢組成教練團，給基隆愛籃球的朋友，高規格、高品質、高強度的訓練內容。

EMPOWER引爆運動訓練歷經在台北、新竹、台中及高雄舉辦籃球訓練營，引起熱烈迴響，今天首度在基隆市立體育館熱烈開訓，為期兩天的教練團陣容更是豪華龐大，除了引爆運動訓練教練團許皓程、李成碩、黃柏偉、義守大學籃球隊溫立煌、國立體大體能教練許槐軒等人，為了打造專屬基隆場的在地教練團，特別邀請基隆海事教練楊能顯、經國管理暨健康學院教練吳哲安、基隆出身的明道大學沈欣漢教練與主控林明毅等黃金陣容。

這次訓練營最不同的地方，更邀請效力於中國CBA浙江廣廈的「野獸」林志傑擔任客座教練，他是土生土長的基隆人，在SBL扣爆籃框被封為「野獸」前，學生時期就曾叱吒基隆體育場籃球場，贏得「基隆球王」美名。

林志傑為了回饋家鄉，趁著休季期間回基隆，透過引爆籃球訓練營親自傳授籃球技巧給學員，期望培育更多的籃球種子萌芽，基隆能夠輩出更多的籃球好手。

EMPOWER總教練許皓程表示，這次基隆場的教練學員比約1:4，在小班制的訓練營中，除了讓學員們在短期訓練中能接受最完整的教學外，教練還可以在旁及時地給予學員意見，有助於學員提昇個人能力。而邀請來自當地的球員及教練是為了讓訓練營更貼近基隆，也希望藉由志傑及教練團在地人的籃球經歷，給予參加的學員支持與鼓勵，勉勵學員不斷地訓練精進個人的技巧和能力讓自己變得更強。

林志傑回基隆擔任客座教練（EMPOWER提供）

林志傑親自示範運球技巧（EMPOWER提供）

林志傑（EMPOWER提供）

林志傑專心示範防守動作（EMPOWER提供）

林志傑（EMPOWER提供）

林志傑（EMPOWER提供）