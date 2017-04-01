日職》廣島阪神28四死球大亂鬥 中職史上最多21次

藤川球兒7局下滿壘保送擠壘。（取自Daily Sports）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日職央聯廣島主場對阪神一戰，耗時5小時24分鐘，鏖戰10局總算在安部友裕擊出再見安打結束比賽，不過這場比賽的最大亮點，卻是雙方投手繳出28次的四死球，打破1937年9月12日名古屋金鯱和ライオン軍創下的26次，成為日職新紀錄。

廣島先發投手岡田明丈僅投4局，就投出7次四死球，狂失6分，阪神的岩貞祐太則是5局5保送，丟了5分皆責失，藤川球兒在7局下滿壘再投保送，使得雙方8：8戰成平手，正規9局打完，兩隊保送數已多達27次之多，10局下，阪神救援投手多力茲（Rafael Dolis）先後因安打、失誤被攻占壘包後，安部友裕再見安打，9：8險勝阪神。

此役廣島動用6名投手，至少都投出1次保送，全隊送出15次保送；阪神7名投手中，除了髙橋聰文、桑原謙太朗都沒投出保送且拿下中繼點，全隊則有13次保送，兩隊合計28次。至於中職史上最多次四死球紀錄，是1992年5月31日味全、統一一戰，以及1998年4月22日統一、興農一戰各21次共同保持。