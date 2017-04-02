NBA Live》林書豪上半場傳5助攻 籃網7分領先魔術

2017/04/02 07:05

 

第1節

第2節

第3節

第4節

總分

魔術

籃網

上半場

籃網今天在主場出戰魔術，首節雙方砲火猛烈，雙雙轟下33分，次節籃網有效壓制魔術命中率，打出27：20攻勢，在半場打完取得7分領先。

籃網以羅培茲拿下18分表現最佳，他13投7中破5成的命中率狀況十分不錯，林書豪上半場手感冰冷，只拿下3分，但有5次助攻。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.