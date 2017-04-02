NBA Live》林書豪上半場傳5助攻 籃網7分領先魔術
2017/04/02 07:05
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上半場
籃網今天在主場出戰魔術，首節雙方砲火猛烈，雙雙轟下33分，次節籃網有效壓制魔術命中率，打出27：20攻勢，在半場打完取得7分領先。
籃網以羅培茲拿下18分表現最佳，他13投7中破5成的命中率狀況十分不錯，林書豪上半場手感冰冷，只拿下3分，但有5次助攻。
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