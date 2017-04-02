MLB》開季前最後暖身 陳偉殷繳出3局好投

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕馬林魚今對老虎的熱身賽，旅美好手陳偉殷先發繳出3局失1分的好投，助球隊最後以3：2獲勝。陳偉殷預計在台灣時間8日先發對上大都會。

陳偉殷首局被老虎打者（Nicholas Castellanos）、V.馬丁尼茲（Victor Martinez）連續敲安，阿普頓（Justin Upton）擊出高飛犧牲打，讓他首局就掉1分。

2局上老虎一度無人出局攻占滿壘，陳偉殷先讓對手擊出雙殺打，再解決金斯勒（Ian Kinsler）化解危機，第三局他讓對手三上三下。總計他3局投球，被敲4安掉1分，送出1三振、投出2次四死球。

陳偉殷在本季熱身賽出賽6場，合計19局投球中被敲19安，包含6發全壘打，送出14次三振，防禦率為3.32，戰績為0勝3敗。他將擔任球隊的四號先發，預計8日先發對上同為國聯東區的大都會。