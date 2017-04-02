網球》孔塔擊敗丹麥甜心 成邁阿密首位封后英國人

孔塔邁阿密封后。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「第五大滿貫」之稱的邁阿密公開賽女單決賽落幕，世界排名12的英國好手孔塔（Johanna Konta）以6：4、6：3直落二擊敗排名14的丹麥甜心沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），抱回冠軍寶座，也創下職業生涯顛峰，世界排名將會在下週上升到第7。

比賽開始孔塔就一路壓制沃茲妮雅琪，多次大角度的來回調動，逼出對手失誤，第二盤丹麥甜心試圖力挽狂瀾，但仍不敵孔塔的閃身正拍。整場比賽孔塔發出5記愛司球，逼出對手13個破發點。這場比賽也讓孔塔拿下生涯與沃茲妮雅琪交手的第2勝。

身為首位在邁阿密封后的英國選手，孔塔在賽後開心說道：「說真的，我到現在都不敢置信！」並且表示如果單單看數據這可能只是一場一面倒、很快就結束的比賽，但是自己努力的好久才得來的成績。孔塔在這次賽事中一路過關斬將，連續拍落了第3種子哈勒普（Simona Halep）、澳網闖進決賽的大威廉絲（Venus Williams），實力值得肯定。

孔塔（左）、沃茲妮雅琪（右）。（法新社）