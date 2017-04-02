日職》細膩守備不再？ 阪神1局2失誤丟勝利（影音）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎昨天在延長賽以8：9不敵廣島鯉魚，其中在延長賽10局下出現2次要命失誤，把勝利拱手讓人，全場出現4次失誤也讓阪神監督金本知憲相當頭痛。

兩隊打完前9局後戰成8：8平手，10局下阪神換上洋將多力茲（Rafael Dolis）後援，廣島1出局攻占1壘，多力茲在牽制時發生傳球失誤，讓跑者上到二壘。

接著廣島打者下水流昂擊出游擊方向滾地球，阪神游擊手糸原健斗接球時漏了一下，他在傳球時又傳歪，讓廣島攻占二、三壘，最後安部友裕擊出再見內野安打，讓阪神飲恨輸球。這場比賽兩隊共出現28次四死球，打破日職紀錄。

阪神首場比賽雖然以10：6擊敗廣島鯉魚，但全場發生3次失誤，加上昨晚比賽出現4次失誤，兩場合計出現7次失誤，是中央聯盟6支球隊最多。值得一提的是，阪神虎去年共出現97次失誤，是央聯最多，其中明星選手鳥谷敬1人就包辦10次。

阪神監督金本知憲。（圖片取自阪神虎的推特）