NBA》巴特勒關鍵2罰全中 公牛氣走老鷹

巴特勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天作客公牛，這兩隊都在力保季後賽資格，因此整場比數都相當接近，第四節最後兩秒巴特勒（Jimmy Butler）兩罰兩中，助公牛以106：104兩分之差險勝，拿下三連勝，賽後公牛以37勝39敗與熱火戰績相同，目前靠對戰優勢暫居東部排名第7。

上半場結束公牛領先6分，易籃後老鷹緊追不捨，數度領先，比賽最後兩秒貝茲莫（Kent Bazemore）犯規，給公牛大好機會，巴特勒不負眾望罰球兩投兩中。整場比賽巴特勒拿下33分、8助攻；朗度則挹注25分、11籃板。

老鷹施洛德（Dennis Schroder）拚了29分、7籃板；小哈達威（Tim Hardaway Jr.）拿下20分，無奈最後隊友犯規給公牛罰球機會，沒能打進延長賽。

施洛德（左）。（美聯社）