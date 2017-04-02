NBA》「35秒狂飆13分」神蹟 麥格雷迪入選名人堂

麥格雷迪。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕昔日NBA得分王「T-MAC」麥格雷迪（Tracy McGrady），今天被聯盟正式選為名人堂的一員。

名人堂今天公佈11名入選者，除麥格雷迪外，還包含堪薩斯大學教練塞爾夫（Bill Self）、已故芝加哥公牛前總管克勞斯（Jerry Krause）與康乃狄克大學女籃球星蘿波（Rebecca Lobo）等人入選。

麥格雷迪NBA生涯15季，曾7度入選明星賽、2度拿下得分王，最為人津津樂道的是在2004年年對馬刺最後35秒拿下13分，率領火箭逆轉勝的事蹟，至今仍令人難忘。

堪薩斯大學教練塞爾夫在NCAA戰功彪炳，曾帶領3支不同學校殺進「精英8強」（Elite Eight），康乃狄克大學球星蘿波曾在1995年率隊打出不敗球季，並奪下NCAA女子冠軍寫下不朽傳奇，公牛總管克勞斯則一手打造公牛6冠王朝，他在上個月因病過世。

麥格雷迪風光入選名人堂。（美聯社）

康乃狄克大學球星蘿波（美聯社）

堪薩斯大學教練塞爾夫（美聯社）

克勞斯（左）是公牛90年代兩度三連霸的幕後推手。（資料照，美聯社）