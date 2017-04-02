MLB》國民王牌薛哲5局好投 紅襪林子偉獲2保送
2017/04/02 10:34
林子偉。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽接近尾聲，紅襪小將林子偉今天替補出發，2次打擊都獲得保送，紅襪最後以4：4與國民戰平。其中國民王牌投手薛哲（Max Scherzer）5局好投，準備好迎接新球季。
林子偉是在比賽6局下接替守二壘，他在2個打擊機會中皆選到保送，還跑回1分。總計他在熱身賽13個打數中，出現4支安打，有3打點、跑回5分，另有1次盜壘，打擊率為3成08。
紅襪這場派出羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發，他主投3局被敲2安、投出3保送，失掉2分；國民王牌投手薛哲主投5局被敲6安掉2分。雙方最後戰成平手。
薛哲。（美聯社）
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