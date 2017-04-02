日職》廖任磊二軍後援 2局2K無失分拿下救援點
2017/04/02 10:51
廖任磊。（圖片取自巨人官網）
〔體育中心／綜合報導〕旅日小將廖任磊昨天在二軍戰後援登板，他面對羅德二軍繳出2局2K無失分的好投，巨人最後以4：3擊敗羅德，廖任磊拿下日職二軍生涯首次救援點。
廖任磊此戰在8局下登板後援，他在2局投球中送出2次三振，沒有被敲任何安打、也沒有失分，連續解決6名打者，拿下本季二軍首場救援成功。
日職12球團日前公布開季28人名單，台灣選手掛零，陽岱鋼、廖任磊、陳冠宇、郭俊麟、吳念庭、宋家豪、張奕都從二軍出發。
廖任磊守下球隊勝利。（圖片取自巨人官方推特）
相關新聞
- 日職》細膩守備不再？ 阪神1局2失誤丟勝利（影音）
- 日職》廣島阪神28四死球大亂鬥 中職史上最多21次
- 日職》老將阿部再見3分砲 巨人對中日2連勝
- 日職》川崎宗則確定回軟銀 明舉行記者會
- 日職》松田宣浩美技守備 助軟銀搶下新球季首勝（影音）
推薦新聞
-
中職》飄逸長髮染金 陳禹勳投球姿勢讓網友直呼狂（影音）2017/04/02 11:52
-
NBA》「35秒狂飆13分」神蹟 麥格雷迪入選名人堂2017/04/02 10:02
-
MLB》開季前最後暖身 陳偉殷繳出3局好投2017/04/02 07:43
-
中職兩地雙重賽 今日賽事預告與轉播2017/04/02 07:25
-
MLB》直接動手！這些「茶壺風暴」更火爆（影音）2017/04/02 07:23