日職》廖任磊二軍後援 2局2K無失分拿下救援點

廖任磊。（圖片取自巨人官網）

〔體育中心／綜合報導〕旅日小將廖任磊昨天在二軍戰後援登板，他面對羅德二軍繳出2局2K無失分的好投，巨人最後以4：3擊敗羅德，廖任磊拿下日職二軍生涯首次救援點。

廖任磊此戰在8局下登板後援，他在2局投球中送出2次三振，沒有被敲任何安打、也沒有失分，連續解決6名打者，拿下本季二軍首場救援成功。

日職12球團日前公布開季28人名單，台灣選手掛零，陽岱鋼、廖任磊、陳冠宇、郭俊麟、吳念庭、宋家豪、張奕都從二軍出發。

廖任磊守下球隊勝利。（圖片取自巨人官方推特）