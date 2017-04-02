NBA》公鹿釋出T.瓊斯 與「手套」之子簽約

小裴頓（右）曾效力火箭。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕根據《CBS》報導，公鹿將釋出上個月才簽約的T.瓊斯（Terrence Jones），將位置空出來與前超音速傳奇後衛「手套」裴頓（Gary Payton）的兒子小裴頓（Gary Payton Jr.）簽約。

公鹿因為控球後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）目前背部不適，增添一名控球後衛的決定相當合理。小裴頓去年加盟火箭，但沒有打出成績，目前效力於發展聯盟，49場出賽平均14.1分、6.5籃板、3.3助攻及2抄截，投籃命中率達49.8。

而T.瓊斯為2012年第一輪第18順位，曾經是潛力之星，現在的職業生涯卻是相當掙扎。

T.瓊斯（資料照，歐新社）