MLB》教士捕手熱身賽「投」太猛 開季定位牛棚（影音）
2017/04/02 11:21
〔記者林子翔／綜合報導〕曾單場守過四個位置的教士隊捕手貝森寇特（Christian Bethancourt），他在今年熱身賽繳出好表現，也讓教練團確定開季讓他先擔任投手。
自去年登板飆出96英里速球驚動外界，25歲的替補捕手貝森寇特休季勤練投手，今年初在巴拿馬冬季聯盟後援7局，最快球速可達98英里（158公里）。
貝森寇特在熱身賽表現不俗，總計8.1局投球，僅被敲4安2分，防禦率為2.16，被打擊率僅1成67，但他打擊狀況反而不佳，熱身賽總計13打數僅1支安打，但是支全壘打，打擊率不到1成。
教士官方宣布，貝森寇特開季將從牛棚出發，總經理格林（Andy Green）表示，這樣可讓牛棚有8個投手，一旦牛棚沒投手，貝森寇特就可讓球隊調度更有彈性，而且他可以代打、以及守備。
教士隊捕手貝森寇特開季要擔任投手。（資料照，法新社）
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