MLB》教士捕手熱身賽「投」太猛 開季定位牛棚（影音）

〔記者林子翔/綜合報導〕曾單場守過四個位置的教士隊捕手貝森寇特(Christian Bethancourt),他在今年熱身賽繳出好表現,也讓教練團確定開季讓他先擔任投手。

自去年登板飆出96英里速球驚動外界,25歲的替補捕手貝森寇特休季勤練投手,今年初在巴拿馬冬季聯盟後援7局,最快球速可達98英里(158公里)。

貝森寇特在熱身賽表現不俗,總計8.1局投球,僅被敲4安2分,防禦率為2.16,被打擊率僅1成67,但他打擊狀況反而不佳,熱身賽總計13打數僅1支安打,但是支全壘打,打擊率不到1成。

教士官方宣布,貝森寇特開季將從牛棚出發,總經理格林(Andy Green)表示,這樣可讓牛棚有8個投手,一旦牛棚沒投手,貝森寇特就可讓球隊調度更有彈性,而且他可以代打、以及守備。

教士隊捕手貝森寇特開季要擔任投手。(資料照,法新社)