NBA》林書豪目送空接 A.戈登送上精彩爆扣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今魔術作客籃網，首節開始魔術手感火熱，一度將比數拉到10分之差，尤其裴頓（Elfrid Payton）過半場後一記遠距離傳球飛越兩位防守者給籃下的A.戈登（Aaron Gordon）空中背後反手灌籃，讓一開始領先的魔術氣勢十足。

可惜無法延續手感，籃網漸漸追上，將比數拉平，魔術最後以十分之差踢館失敗。

灌籃猛哥戈登。（USA Today Sports）