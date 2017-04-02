NBA》正負值全隊最慘 林書豪自責：爛透了
2017/04/02 11:27
林書豪賽後自責。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天雖然以121：111破解魔術，但林書豪賽後卻對自己表現極不滿意，向媒體坦承自己「打的爛透了」。
林書豪今天手感盡失，上場28分鐘14投僅3中，命中率只有21.4％，雖然仍有8次助攻串起球隊攻勢，但在場上的正負值卻是-11。
不過今天籃網的先發五虎正負值都相當淒慘，反倒是替補陣容在場上時表現相當突出，中鋒漢米爾頓（Justin Hamilton）與後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）在場上的正負值是全隊最佳的+20，斬獲23分的布克（Trevor Booker）也有+18的活躍演出，都是籃網能贏球的關鍵。
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