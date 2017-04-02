中職》飄逸長髮染金 陳禹勳投球姿勢讓網友直呼狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕桃猿隊終結者「鄉長」陳禹勳昨天對富邦悍將後援，有球迷發現，陳禹勳不但將頭髮染「金」，而且投球姿勢還多了側投，也讓許多人議論紛紛。

開季前陳禹勳就留了一頭飄逸新髮型，近期更將頭髮染成金髮，昨晚對富邦悍將後援時，他投球方式多了側投，不時又變回正常投法，擾亂打者節奏。

許多球迷在網路上對此熱烈討論，「他動作一直變卻不會丟不進去，這也蠻厲害的」、「投球用一些小技巧改變節奏解決打者」，也有網友稱陳禹勳的頭髮是「波多黎各頭」、「這頭髮差點認不出來是誰」。

陳禹勳本季目前總計出賽2場，2局投球沒有被敲任何安打，防禦率仍是「0」。

Lamigo桃猿陳禹勳。（記者陳志曲攝）

陳禹勳。（記者陳志曲攝）

陳禹勳。（記者陳志曲攝）