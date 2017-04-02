高爾夫》伍茲背傷一直好不了 原來是新歡身材太火辣

私人健身教練及網拍內衣模特兒薩莫斯（Laci Kay Somers）傳出是伍茲新歡。（圖擷自《太陽報》）

〔即時新聞／綜合報導〕前高爾夫球王老虎伍茲（Tiger Woods）背傷復健進度不夠快，只好宣布放棄參加今年的美國名人賽。雖然伍茲事業不太順遂，但情場卻很得意，日前美國八卦媒體爆料，伍茲正和一名美國26歲女演員、歌手、模特兒、擁有火辣身材的私人健身教練薩莫斯（Laci Kay Somers）談起了戀愛。

薩莫斯（Laci Kay Somers）擁有火辣身材。（圖擷自《太陽報》）

薩莫斯（Laci Kay Somers）也愛上高爾夫。（圖擷自《太陽報》）

薩莫斯擁有輪廓深邃的五官、穠纖合度前凸後翹的好身材，還有著豐滿的E罩杯上圍，早期還曾是MMA（綜合格鬥技）的舉牌女郎和雜誌《花花公子》的模特兒，目前則是內衣網拍模特兒及私人健身教練。

美國媒體爆料，伍茲擁有從事私人健身教練及網拍內衣模特兒的新歡薩莫斯（Laci Kay Somers）。（美聯社）

之前薩莫斯建立她的YOUTUBE頻道，每周都會上傳她的鍛鍊影片，曾經在短短8個月內，就獲得超過340萬追蹤者的紀錄，目前她的Instagram追蹤人數也超過700萬人，她也在去年「全球健身圈粉絲排名的美女寶貝」中排名高居第四。

球迷對於伍茲連續3年都缺席美國名人賽感到蠻失望的，現在美國媒體爆料他把到火辣身材的新歡，或許是伍茲背傷一直好不了原因。