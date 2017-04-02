中職Live》鄭鎧文高飛犧牲打 統一獅先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 1 1 2 0 兄弟 0 0 0 0

第一局

昨天遭統一獅9分打爆的中信兄弟，今天推出洋投伍鐸先發搶勝，但開賽卻發生控球不穩的狀況，對統一陳傑憲投出保送，接著陳鏞基、潘武雄安打串聯，統一獅首局上半就攻佔滿壘，第5棒鄭鎧文敲出中外野高飛犧牲打送回第1分，以1：0領先兄弟。

統一獅今天派出洋投福瑞多應戰，開賽同樣遇到控球不穩的問題，對中信兄弟開路先鋒張志豪投出四壞球，接著張志豪盜上二壘，但福瑞多不受影響，連續解決3名打者，力保不失分。

統一獅先發名單：

1.陳傑憲 SS

2.陳鏞基 3B

3.林志祥 2B

4.潘武雄 DH

5.鄭鎧文 RF

6.買嘉儀 1B

7.羅國龍 CF

8.高志綱 C

9.朱元勤 LF

中信兄弟先發名單：

1.張志豪 CF

2.張正偉 RF

3.周思齊 DH

4.林智勝 2B

5.彭政閔 1B

6.許基宏 3B

7.曾陶鎔 LF

8.陳家駒 C

9.王勝偉 SS