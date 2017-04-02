羽球》周天成今晚尋求超級賽第二冠 博斯無限台全程直播

周天成。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金32.5萬美元（約991萬台幣）的印度超級系列賽，今天舉行決賽，台灣「一哥」周天成預計今天台灣時間下午6點30分將與丹麥好手安薩爾森（安賽龍）爭冠，博斯無限台（MOD173台）將全程直播。

世界第9的周天成今天將尋求生涯超級賽第二冠，上一座是2014年法國超級系列賽，周天成當時成為首位於超級賽封王的台灣男單選手，隔年周天成再度闖進法國賽冠軍戰，但不敵大馬名將李宗偉，收下亞軍。

今天則是相隔近兩年，周天成再度闖進超級賽冠軍戰，他今晚將與里約奧運銅牌、丹麥好手安薩爾森爭冠，身高194公分的安薩爾森世界排名第4，對戰小天1勝5負居劣勢，但印度賽至今一局未失的小天，氣勢正旺，有機會翻越這座丹麥高牆。

周天成上次於安爾薩森手中搶勝就是2014年法國超級賽，小天當時於八強，鏖戰三局，上演大逆轉，扳倒對手。