中職》猿客座教練貝茲下週離台 讚年輕打者進步多
2017/04/02 13:28
貝茲教梁家榮打擊。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今年聘請已退休的前洋砲貝茲來台擔任客座教練，春訓以來指導不少年輕打者，貝茲預計下週二離台返回加拿大，他盛讚猿隊年輕打者群，也說很榮幸能幫助到他們。
包括梁家榮在內，不少年輕球員日前受訪時都很感謝貝茲，也談到貝茲教練帶給他們信心。貝茲說，棒球比賽是建立在各種出局等負面數據上，球員面臨一整季比賽，低潮也難免，因此對打者而言，強調正面思考、建立信心，有助於幫助球員提升表現。
下週即將離台，貝茲說還會透過通訊軟體和猿隊聯絡，笑稱自己在這支球隊還有工作沒完成，未來他也很樂意再來台執教。
Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲。（資料照，記者黃志源攝）
相關新聞
推薦新聞
-
中職Live》恰恰打破僵局 右外野安打送回超前分2017/04/02 15:04
-
中職Live》詹智堯開轟 桃猿超前富邦2017/04/02 15:01
-
日職》大谷翔平全力跑壘 火腿教練很不爽（影音）2017/04/02 14:01
-
MLB》迎接新球季 陳偉殷準備好了2017/04/02 13:38
-
中職》猿客座教練貝茲下週離台 讚年輕打者進步多2017/04/02 13:28