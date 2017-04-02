中職》猿客座教練貝茲下週離台 讚年輕打者進步多

貝茲教梁家榮打擊。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今年聘請已退休的前洋砲貝茲來台擔任客座教練，春訓以來指導不少年輕打者，貝茲預計下週二離台返回加拿大，他盛讚猿隊年輕打者群，也說很榮幸能幫助到他們。

包括梁家榮在內，不少年輕球員日前受訪時都很感謝貝茲，也談到貝茲教練帶給他們信心。貝茲說，棒球比賽是建立在各種出局等負面數據上，球員面臨一整季比賽，低潮也難免，因此對打者而言，強調正面思考、建立信心，有助於幫助球員提升表現。

下週即將離台，貝茲說還會透過通訊軟體和猿隊聯絡，笑稱自己在這支球隊還有工作沒完成，未來他也很樂意再來台執教。

Lamigo桃猿客座打擊教練貝茲。（資料照，記者黃志源攝）