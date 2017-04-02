中職》獅隊4日主場開幕戰預售熱賣4千張 「蔗嫂」開唱不開球

「蔗嫂」A-Lin將於獅隊主場開幕戰獻唱。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅主場開幕戰將於後天（4日）壓軸登場，目前預售票已熱賣4千張，當天賽前更邀請代總教練「甘蔗」黃甘霖的歌姬太座A-Lin開唱， 期盼球迷一起到斥資千萬改裝完成的台南球場觀戰。

中職28年開季至今一週多，其他3隊都已進行主場開幕戰，最後將輪到獅隊進行「主場開幕秀」；由於今年是「蔗總」領軍的第1年，他在上任後就已邀請妻子共襄盛舉，在主場開幕戰獻唱，而A-Lin當天賽前會獻唱兩首歌，但她不會擔任開球嘉賓。

目前預售情況不錯，包括黃金席、鑽石席、家庭席及外野烤肉席次都已賣光，內野也有8成滿。當天是連續假期最後一天，也適逢兒童節，球團祭出家庭童樂體驗棒球，當天家長攜帶國小以下兒童到外野看球，兒童可享外野免費進場。

此外，獅隊在台南市體育處補助1100萬經費下，進行看台改建等工程也已完工，可讓球迷有更好、更安全的看球體驗，而球場外牆的獅隊球星看板也將全部更新。

當天場外也有一系列活動，包括「猛獅應援旗」、「度小月擔仔麵體演券」、「王來了！拍照打卡喝好茶」，唐肇廷和鄧志偉會在戶外舞台與球迷同樂，所有場外遊戲攤位將於下午3點展開。

獅隊場外球星看板，也將全部更新。（統一獅提供）