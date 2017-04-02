NBA》拓荒者拉尾盤 里拉德射日助隊六連勝
2017/04/02 13:46
里拉德。（美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA季後賽卡位進入白熱化，近況火燙的拓荒者，為了拚進季後賽，賽前已拉出五連勝的佳績，今再拿西部戰績吊車尾的太陽開刀，一哥里拉德轟下31分，麥考倫也貢獻29分，聯手助拓荒者130比117擊敗太陽，目前暫居西部老八。
拓荒者戰績38勝38敗，勝率回到五成，這也是繼12月9日後（12勝12敗），首度重返五成勝率，近10戰拓荒者拿下9勝，不但取代金塊成為西部老八，還一舉拉開2.5場勝差，強拉尾盤、氣勢正旺。
太陽近況則和拓荒者成反比，儘管近況火燙的砍將布克（Devin Booker）再度轟下31分，太陽仍吞下隊史第五長的11連敗，排名西部倒數第二，僅領先爐主湖人半場勝差。
布克。（美聯社）
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