日職》大谷翔平全力跑壘 火腿教練很不爽（影音）
2017/04/02 14:01
〔記者林子翔／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平因腳傷緣故，開季只能打指定打擊，他在昨天比賽中「全力跑壘」，卻惹惱了火腿監督栗山英樹。
大谷翔平昨役首打席擊出二壘方向滾地球，他賣力跑壘跑成內野安打；第二打席時他擊出左外野二壘安打，大谷翔平用「滑壘」上到二壘。這兩個打席讓場邊的栗山英樹相當不滿。
由於栗山英樹曾要求大谷翔平不能全力跑壘，但大谷在跑壘時能全力衝刺。對此栗山英樹在賽後表示，他對於大谷的跑壘相當生氣，將要好好「教育」大谷翔平。栗山英樹還說，若大谷還不「明白」，就不會讓他出場比賽，「我真的很生氣！」
大谷翔平目前8打數5安打，有二支是二壘安打，被三振3次，打擊率為6成25。
大谷翔平。（資料照，美聯社）
大谷翔平。（資料照，美聯社）
相關新聞
- 日職》廖任磊二軍後援 2局2K無失分拿下救援點
- 日職》細膩守備不再？ 阪神1局2失誤丟勝利（影音）
- 日職》廣島阪神28四死球大亂鬥 中職史上最多21次
- 日職》老將阿部再見3分砲 巨人對中日2連勝
- 日職》川崎宗則確定回軟銀 明舉行記者會
推薦新聞
-
中職Live》恰恰打破僵局 右外野安打送回超前分2017/04/02 15:04
-
NBA》賽後與漢米爾頓慶生 B.羅培茲：我們才是雙胞胎2017/04/02 14:51
-
NBA》灰狼帥哥連線 盧比歐秀「不看人」助攻美技（影音）2017/04/02 14:38
-
中職》猿客座教練貝茲下週離台 讚年輕打者進步多2017/04/02 13:28
-
中職》鄭鎧文超狂 開季4安都是全壘打2017/04/02 12:38