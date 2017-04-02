日職》大谷翔平全力跑壘 火腿教練很不爽（影音）

〔記者林子翔／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平因腳傷緣故，開季只能打指定打擊，他在昨天比賽中「全力跑壘」，卻惹惱了火腿監督栗山英樹。

大谷翔平昨役首打席擊出二壘方向滾地球，他賣力跑壘跑成內野安打；第二打席時他擊出左外野二壘安打，大谷翔平用「滑壘」上到二壘。這兩個打席讓場邊的栗山英樹相當不滿。

由於栗山英樹曾要求大谷翔平不能全力跑壘，但大谷在跑壘時能全力衝刺。對此栗山英樹在賽後表示，他對於大谷的跑壘相當生氣，將要好好「教育」大谷翔平。栗山英樹還說，若大谷還不「明白」，就不會讓他出場比賽，「我真的很生氣！」

大谷翔平目前8打數5安打，有二支是二壘安打，被三振3次，打擊率為6成25。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

大谷翔平。（資料照，美聯社）