NBA》賽後與漢米爾頓慶生 B.羅培茲：我們才是雙胞胎

漢米爾頓（左）與B.羅培茲（右）（取自YES）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天主場面對魔術，以121：111氣走客隊，賽後兩位壽星B.羅培茲（Brook Lopez）及替補中鋒漢米爾頓（Justin Hamilton）接受訪問，兩人逗趣說道，比起在公牛隊的雙胞胎兄弟R.羅培茲（Robin Lopez），他們可能更像兄弟。

B.羅培茲：「我很確定漢米爾頓才是我雙胞胎兄弟，我們有絕佳默契，舉例來說，我們都可以投三分球，但你從來沒看過羅賓投三分球吧。」

從生涯表現來看，B.羅培茲的三分球命中率達33％，累積128顆三分球，漢米爾頓在三分線上則有31.2％的命中率，投進64顆球，至於B.羅培茲的正牌弟弟R.羅培茲只在三分線上出手6次，且還未開張。