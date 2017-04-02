鐵人》亞洲盃鐵人三項錦標賽 今年改至福隆舉行

「2017新北翡翠灣亞洲盃鐵人三項錦標賽」改至福隆舉行。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2017新北翡翠灣亞洲盃鐵人三項錦標賽」原定6月4日在新北翡翠灣海水浴場舉行，中華民國鐵人三項運動協會表示，由於現場進行工程，為維護參賽選手安全，因此臨時改至福隆海邊舉行。

鐵人三項運動協會說，亞洲盃鐵人三項錦標賽是協會今年度最重要的唯一國際賽，去年這項賽事共吸引了全球近百名國際鐵人來台參賽，總共參賽人數高達兩千多人。

鐵人三項運動協會說明，今年場地改至福隆海邊舉行，游泳將在海象平穩的福隆海水浴場內海舉行，恰能體會夏日海邊的風情和連綿的海灘美景；接著距離最長的自由車項目，主要路線復興街右轉台2─台2丙─貢寮大橋─貢寮國小─繞圈回到轉換區，大多數都屬平坦地型，適合車友做自我挑戰；而最後路跑，則是龍門吊橋─濱海自行車道─路經鹽寮海濱公園，主要路線都在沿著東北角的海岸線，選手在參加比賽之餘還可以一飽東北角美麗的沿海風景，並親身參與亞洲地區水準最高的鐵人競賽。

該協會表示，亞洲盃鐵人賽舉辦期間，剛好適逢福隆國際沙雕藝術季（5月7日至7月10日），參加完比賽的鐵人還能帶著全家一起好好觀賞美麗壯觀的沙雕作品，美食、運動再加上藝術作品，讓全家人都能一同渡過一個輕鬆悠閒又健康的周末。

鐵人三項運動協會表示，福隆亞洲盃鐵人三項錦標還有許多好康，報名參加的選手除了可以獲贈一瓶市價高達590元的德國原裝進口200ml的運動後精油沐浴洗髮乳外，賽後選手還可以參加豐富的摸彩活動，最大獎品是兩台售價超過3萬台幣以上的自由車，有興趣參與的鐵人請盡速報名，名額有限，報名從速。

「2017新北翡翠灣亞洲盃鐵人三項錦標賽」改至福隆舉行。（中華民國鐵人三項運動協會提供）