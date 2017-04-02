NBA》灰狼帥哥連線 盧比歐秀「不看人」助攻美技（影音）

2017/04/02 14:38

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天雖然以117：123敗給國王，但當家控衛盧比歐（Ricky Rubio）仍有一次美技演出，讓主場球迷嗨翻。

第一節剩不到1分鐘時，盧比歐持球推進，並在三分線弧頂的位置找到空手跑位的以色列前鋒卡斯比（Omri Casspi），盧比歐用不看人傳球的方式完成助攻，寫下這次的精彩美技。

全場盧比歐攻下11分、13助攻，雖然他上一場飆進12球狂掃33分，但今天10投卻只有1中，命中率只有10％。

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