日職》不能全力衝 大谷翔平敲首轟慢慢跑回本壘（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平因腳傷緣故，開季以指定打擊的身分上場，他今天面對西武隊就敲出本季首轟，展現他可怕的打擊能力。

火腿今對西武的比賽中，面對西武先發沃夫（Brian Wolfe），大谷翔平首打席擊出飛球出局，第二打擊就敲出反方向陽春砲，本季首轟出爐；第三打擊他揮出二壘安打，讓他的打擊率上升至6成36。接著大谷靠隊友近藤健介敲出二壘安打，跑回來得分。

目前這場比賽進行至7局下，火腿暫時以3：5落後。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

