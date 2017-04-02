高爾夫》山葉女子公開賽 姚宣榆並列13、南韓李民英奪赴日首冠
2017/04/02 16:03
姚宣榆。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕南韓女將李民英今天下午日本LPGA巡迴賽山葉女子公開賽，最後1洞推進保Par的3呎推桿，以1桿之差險勝日本選手渡邊彩香，奪下赴日第1座冠軍。
李民英最後1回合只打出70桿，總計279桿贏得冠軍，這是今年她赴日發展的菜鳥球季，才打第5場比賽就獲得首勝。
最後1回合李民英博蒂賺得不多，3鳥1柏忌，後9洞只有1桿進帳。同組爭冠的申智愛和渡邊彩香都有機會超越，但申智愛最後5洞吞下兩個柏忌，只以282桿排名第3。
渡邊彩香從第11洞起5洞賺回3隻小鳥，一度追成並列領先。但第16洞開球失誤，她的第3桿短桿攻果嶺打得太積極，球倒旋太強，沿著下坡一路回滾到果嶺外，這洞吞了雙柏忌。
雖然渡邊彩香最後1洞如願打下博蒂，李民英的3呎致勝回推，在奪冠壓力下仍推進保Par推桿，1桿之差笑納冠軍。渡邊彩香以280桿名列第2。
台灣女將成績最好的是姚宣榆，她以69桿完賽，總計288桿並列13名。盧曉晴平盤72桿作收，總計291桿並列23名。蔡佩穎300桿並列51名。
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