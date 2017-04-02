中職》600場出賽出運！黃浩然生涯二度雙響還再見安打

黃浩然單場雙響砲，還敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕對上前隊友神盾，Lamigo桃猿隊捕手黃浩然在雙重賽首戰再度打出代表作，不但繳出雙響砲，9局下落後時再敲出再見安打，助隊5：4收下4連勝，也獲選為單場最有價值球員。

黃浩然今天是本季第2次出賽，同時也是生涯第600場出賽，他在第3局和第5局對神盾敲出全壘打，繼2015年9月4日對獅潘威倫後，生涯第2次單場雙響。

富邦悍將7局上追回2分逆轉，直到9局下仍有1分落後的桃猿隊，在2出局二三壘有人時，黃浩然從倪福德手中敲出生涯首次再見安打，全場猛打賞更包辦4分打點，絕佳表現獲選MVP。

賽後受訪時，黃浩然表示，「沒有先發的時候，就是在場邊準備，下場的時候把平時練的拿出來、表現出來而已。」至於是不是特別熟悉前隊友神盾，黃浩然笑答「也還好欸，他的球本來就很難打」。

黃浩然敲出再見安打，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

黃浩然敲出再見安打，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

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