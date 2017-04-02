中職Live》唐肇廷猛打賞 獅拉開領先
2017/04/02 19:39
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第五局
楊家維敲出生涯首安，一出局滿壘，唐肇廷左外野安打，單場3支3並送回2分打點，獅5：1領先。
第二局
買嘉儀敲出左外野陽春砲，獅2：1領先。2出局後，林煜清對楊家維丟出肩膀觸身球，又再保送陳傑憲，唐肇廷於一二壘有人再敲出安打，帶有1分打點，不過跑者陳傑憲夾殺在二三壘之間，獅3：1領先。
第一局
陳傑憲獲得保送，唐肇廷左外野安打，獅隊1：0先馳得點。
張志豪敲出安打，擔任指定打擊的林智勝適時一擊，兄弟1：1追平獅。
賽前報導
雙重賽首場，獅、兄弟都由洋投掛帥主投，由福瑞多對上伍鐸，雖然兄弟7局下從中繼投手陳韻文要到2分領先，8局上牛棚也崩盤，羅國龍滿壘的三壘安打，助對鯨吞6分大局，最後獅7：4擊敗兄弟，拿到對戰3連勝，晚場兄弟將由土投「奶茶」林煜清先發，睽違1年半先發，能否順利幫助球隊止敗，值得一看。
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